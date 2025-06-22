Van'da farklı suçlardan aranan 94 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 94 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı.
Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 94 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 75 bin 115 kişi ile 72 bin 214 aracın sorgulaması yapıldı.
Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 80 şüpheli yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 14 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 94 şüpheliden 12'si tutuklandı.
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