Kadın girişimci ürettiği organik kozmetik ürünlerle "Cosmos Sertifikası" aldı

ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'da 33 yaşındaki kadın girişimci Esma Balkaya, İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) ürettiği "Cosmos Sertifikası" olan organik kozmetik ürünleri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Balkaya, 4 yıl önce kurduğu Artizan Mutfak adlı şirket bünyesinde organik kozmetik ürünleri imalatı yapmaya karar verdi.

İŞGEM yerleşkesindeki atölyesinde çalışmalara başlayan Dicle Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü mezunu Balkaya, Türkiye Eğitim Akademisinden "Kozmetik Formülasyon Eğitimi" aldı.

Daha sonra 8 kişiyi istihdam ettiği atölyede kimyasal madde kullanmadan sabun, krem, yağ, şampuan ve deodorant imal eden Balkaya, bu ürünlerin organik olduğunu belgeleyen "Cosmos Sertifikası" da almaya hak kazandı.

Makine kullanmadan ürettiği ürünleri tüm illere gönderen Balkaya, uluslararası pazara da açılarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

- "Kimyasal maddeler içermeyen ürünler için çalışma başlattık"

Balkaya, AA muhabirine, İŞGEM'de kendisine tahsis edilen atölyede ürettikleri organik kozmetik ürünlere talebin beklediklerinden fazla olduğunu söyledi.

Kimyasal maddelerin sağlığa zararlarının olduğunu ifade eden Balkaya, şunları kaydetti: "Kimyasal maddeler içermeyen ürünler için çalışma başlattık. Organik kozmetik dediğimiz ürünler, yenilebilir kozmetik kısmına giriyor. Bunların sertifikaları var. Üniversiteden profesör ve mühendis arkadaşlarla bunun üzerine çalıştık. Sonrasında organik sertifikalı ham maddeleri yurt dışından getirtip burada formüle ederek e-ticaret üzerinden satışına başladık. Kişisel bakım, temizlik ve saç bakımı için biberiye suyu gibi ürünler üretiyoruz. Türkiye'de bir ilk olan organik sertifikalı gül sabunu yapıyoruz. Güneş kremi, deodorantlar ve katı şampuanlar gibi birçok çeşidi hazırlıyoruz." - "Ülkede Cosmos Sertifikası olan ikinci firmayız" Üniversite mezunlarına istihdam alanı oluşturmak istediklerini belirten Balkaya, "Kimya bölümünden mezun olan arkadaşlara gönüllü eğitim vererek yanımızda istihdam etmeyi istiyoruz. Bununla ilgili de üniversiteyle iletişim halindeyiz. Ülkede Cosmos Sertifikası olan ikinci firmayız. Bütün ürünlerimiz Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlıdır. Belli aşamalardan geçiyor ve Bakanlığın onayından sonra üretim yapılıyor." dedi.