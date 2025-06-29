Van'da farklı suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 74 bin 852 kişi ile 71 bin 354 aracın sorgulaması yapıldı.

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