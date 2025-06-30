Van'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Gölde arama yapan Kurbağa Adamlar, Sahil Güvenlik ve Polis Dalgıç Ekipleri, gence ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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