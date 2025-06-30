Van'da serinlemek için göle giren genç boğuldu
Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.
Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.
Yeşilsu Mahallesi yakınlarında göle giren 15 yaşındaki genç, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gölde arama yapan Kurbağa Adamlar, Sahil Güvenlik ve Polis Dalgıç Ekipleri, gence ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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