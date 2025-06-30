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        Van'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

        Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:31 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:31
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        Van'da serinlemek için göle giren genç boğuldu
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        Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.

        Yeşilsu Mahallesi yakınlarında göle giren 15 yaşındaki genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gölde arama yapan Kurbağa Adamlar, Sahil Güvenlik ve Polis Dalgıç Ekipleri, gence ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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