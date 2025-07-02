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        Antrenör polisin desteğiyle güreşte milli takıma yükseldi, hedefi yeni şampiyonluklar

        NAZLI TİMUR - Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sayesinde spora kazandırılan 12 yaşındaki güreşçi Emrullah Yabaş, elde ettiği başarılar sayesinde giymeye hak kazandığı milli takım formasıyla yeni şampiyonluklar hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:44
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        Antrenör polisin desteğiyle güreşte milli takıma yükseldi, hedefi yeni şampiyonluklar
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        NAZLI TİMUR - Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sayesinde spora kazandırılan 12 yaşındaki güreşçi Emrullah Yabaş, elde ettiği başarılar sayesinde giymeye hak kazandığı milli takım formasıyla yeni şampiyonluklar hedefliyor.

        Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 8. sınıf öğrencisi Emrullah Yabaş'ın yeteneği, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin 2 yıl önce yaptığı tarama sırasında keşfedildi.

        Antrenörlerinin yönlendirmesiyle kulübün bünyesine katılan Emrullah, Van Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve antrenörlük belgesi bulunan polis memuru Talip Polat eşliğinde güreş antrenmanlarına başladı.

        Kendini geliştiren ve müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden Emrullah, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 18-19 Haziran'da Sivas'ta düzenlenen Minikler Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kendi kategorisinde ikinci oldu.

        Bu başarısıyla milli takıma seçilerek ailesini ve antrenörünü gururlandıran Emrullah, yeni başarılara ulaşmak için belirlenen program dahilinde her gün antrenman yapıyor.

        - "Antrenörümün sayesinde bu başarıları elde ettim"

        Emrullah Yabaş, AA muhabirine, milli takım forması giyecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

        Antrenörünün nezaretinde yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Emrullah, şunları kaydetti:

        "Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğindeki antrenörler okulumuza geldi. Yapılan taramanın ardından güreşe başladım. Daha önce Yozgat'ta düzenlenen güreş müsabakasında Türkiye üçüncüsü olmuştum. Sivas'ta düzenlenen müsabakada gümüş madalya alarak Türkiye ikincisi oldum. Milli takıma seçildim. Çok mutluyum. Antrenörümün sayesinde bu başarıları elde ettim. Teşekkür ederim. Uluslararası başarılar elde etmek için antrenmanlarımı sürdürüyorum."

        - "Başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz"

        Antrenör Talip Polat ise başarılı sporcuyu milli takıma kazandırdığı için mutlu olduğunu belirtti.

        Emrullah Yabaş'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve bunu da aldığı madalyayla gösterdiğini dile getiren Polat, "Van Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğünde görev yapıyorum. Üç yıl önce güreş takımını kurduk. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onların spora yönelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Sporcumuz Emrullah'ın başarısıyla gururlandık. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan müsabakalarda daha çok başarıya imza atmak istiyoruz. Sporcumuz 21-29 Temmuz'da milli takım kampına katılacak. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Polis Gücü Gençlik ve Spor Kulübümüzde yaklaşık 60 lisanslı güreşçimiz bulunuyor. Başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Dernek başkanı Taner Coşkun da sportif faaliyetlere katılma imkanı bulamayan çocukları spora kazandırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Van'da çok yetenekli sporcuların yetiştiğini vurgulayan Coşkun, "12 yaşındaki sporcumuzun milli takıma seçilmesinin gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır kurduğumuz derneğimizin yürüttüğü faaliyetlerin meyvelerini almaya başladık. Çocuklarımıza imkan vermeye, başarılı olmalarını sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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