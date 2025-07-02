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        Van'da dalgıçlar Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı gölde Türk bayrağı açarak kutladı

        Van'da dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:44
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        Van'da dalgıçlar Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı gölde Türk bayrağı açarak kutladı
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        Van'da dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak kutladı.

        Van Dive Ank Dalış Okulu dalgıçları, Van Gölü açıklarında yaptıkları dalış sırasında hem suyun derinliklerinde hem de yüzeyinde Türk bayrağı açtı.

        Dalgıçlardan Yusuf Ekinci, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın denizlerdeki bağımsızlığı ifade ettiğini, bu kapsamda Van Gölü'nde kutlama yaptıklarını söyledi.

        Ömer Faruk Mengi ise etkinlikte Van Gölü'nün geleceğine de değindiklerini belirterek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.' sözünden yola çıkarak, Van Gölü'nü ülkemizde ve dünyada tanıtıp ön plana çıkarmak istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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