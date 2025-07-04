Geleceğin yelkencileri, Van Gölü'nde yetişiyor

ORHAN SAĞLAM - Van'da açılan kulüple yelken sporuyla tanışan çocuk ve gençler, hem yaz tatillerini spor yaparak değerlendiriyor hem de bu alanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Son zamanlarda keşfedilen batık gemi, mikrobiyalitleriyle dalış tutkunlarının ilgisini çeken, doğal güzellikleri ve kıyılarıyla kentin en önemli değeri olan Van Gölü'nün su sporlarında da öne çıkması için çalışma yürütülüyor.

Türkiye Yelken Federasyonu bünyesindeki Van Yelken Spor Kulübü, çocuk ve gençlerin güvenli ortamda su sporları yapmalarını ve bu alanda ilerlemelerini sağlamak amacıyla kurslar düzenliyor.

Kulüp bünyesinde açılan kursa katılan 40 kişiye, temel yelkenli eğitimi verilerek uygulamalı antrenmanlar yaptırılıyor, güvenlik kuralları hakkında bilgiler aktarılıyor.

Kursa katılanlar, eğitmenler eşliğinde yelkenlilerle Van Gölü'ne açılarak farklı bir deneyim yaşıyor.

Haftanın 6 günü eğitim alan sporcular, yaptıkları antrenmanlarla kendilerini geliştirerek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı hedefliyor.

- "Çocukların denizi ve rüzgarı tanımasını istiyoruz"

Van Yelken Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Akbulut, AA muhabirine, Van Gölü'nde yaptıkları eğitimlerle yelken sporunu tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Van Gölü'nde yelken açmanın keyifli bir deneyim olduğunu belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"Vanlı çocukların yüzünü suya döndürerek yelkeni, denizi ve rüzgarı tanımalarını istiyoruz. Yıllardır bu sporuyla ilgileniyoruz. Sporun kentte yapıldığını duyurarak her kesimden sporcu yetiştirmeyi planlıyoruz. Haftanın 6 günü burada uygulamalı eğitim veriyoruz. Belli yaş gruplarına uygun eğitimler düzenliyoruz. Dünyanın en güzel gölünde yelken sporunu yapıyoruz. Göl üzerinde 5-6 farklı renk tonu görebiliyoruz ve bu bizi motive ediyor."

Van Gölü'nün bu spor için uygun olduğunu dile getiren Akbulut, "Van, İzmir'in Çeşme ve Alaçatı ilçelerinden daha bol rüzgar alan bir yer. Çeşitli mineralleriyle sağlığa yararlı olan gölümüzde herkesi yelken sporunu yapmaya davet ediyoruz. Sporu yaygınlaştırmak için ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı hedefliyoruz." dedi.