Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde boğulmalara karşı teyakkuzda

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde boğulmaların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor.

Edremit ilçesinde 1 Eylül 2021'de konuşlandırılan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare olan gölde güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma yürütüyor.

Arama kurtarma ve tıbbi tahliye, yasa dışı göç, kaçakçılıkla mücadele, deniz emniyet ve güvenliğinin sağlanması, boğulma vakalarının önlenmesi, kirliliğin engellenmesi gibi görevleri başarıyla icra eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarda da etkin olarak yer alıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların yüzme ve serinleme amacıyla tercih ettiği Van Gölü'nde, su altı ve su üstünde kullanılan teknolojik cihazlarla donatılmış botlarla devriye görevi yürüten ekipler, gölü ve kıyı bölgelerini sürekli kontrol altında tutuyor.