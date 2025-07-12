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        Van'da 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi

        Van'ın Edremit ilçesinde 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:38
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        Van'da 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi
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        Van'ın Edremit ilçesinde 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince dün Edremit'teki uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

        Aramada, 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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