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        Şarkıcı Ferhat Göçer, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Ferhat Göçer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 23:02 Güncelleme: 13.07.2025 - 23:02
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        Şarkıcı Ferhat Göçer, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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        Şarkıcı Ferhat Göçer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

        Konserde hayranlarıyla buluşan Göçer, sevilen eserlerini seslendirdi.

        Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Göçer, konsere katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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