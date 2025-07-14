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        Van'da farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı

        Van'da farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı, 55'i cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:26
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        Van'da farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı, 55'i cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 29 Haziran-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı.

        Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 55'i cezaevine teslim edildi.

        Operasyonlarda, 1 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 tüfek ve 45 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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