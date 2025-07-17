Şarkıcı Sinan Akçıl, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
Şarkıcı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da konser verdi.
Şarkıcı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da konser verdi.
Atatürk Kültür Parkı'nda dansçılarının da eşlik ettiği konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.
Akçıl, "Fark Atıyor", "Yüzyılın Aşkı", "Tabi Tabi" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Parkı dolduran müzikseverler, Akçıl'ın seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlendi.
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