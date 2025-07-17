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        Şarkıcı Sinan Akçıl, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

        Şarkıcı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:57
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        Şarkıcı Sinan Akçıl, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
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        Şarkıcı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da konser verdi.

        Atatürk Kültür Parkı'nda dansçılarının da eşlik ettiği konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

        Akçıl, "Fark Atıyor", "Yüzyılın Aşkı", "Tabi Tabi" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

        Parkı dolduran müzikseverler, Akçıl'ın seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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