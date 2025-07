Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bitlis'te konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik konusunda, "Şimdilik memurlara yönelik yaptığımız bu çalışma çok kıymetli bir adım. Böylelikle aileleriyle daha fazla zaman geçirebilecekler." dedi.

Muş'taki programlarının ardından Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile Bitlis'e geçen Bakan Göktaş, Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, kentteki çalışmalara ilişkin Karakaya'dan bilgi aldı, kaymakam ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Göktaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu toprakların sadece Anadolu'nun değil İslam medeniyetinin de taşıyıcı sütunlarından biri olduğunu söyledi.

Yaptıkları ziyaretlerle sahadaki ihtiyaçları tespit ettiklerini belirten Göktaş, bu minvalde çözüm odaklı çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Her kesimin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirdiklerini, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikaları hayata geçiriyoruz. Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru bizler için çok kıymetli. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız. Şehit ve gazilerimiz her zaman başımızın tacı. Emanetlerine her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Kadınların sosyal hayata katılımlarını artırıyoruz"

Göktaş, Bitlis'te de çok sayıda sosyal hizmete imza attıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Hükümetlerimiz Bitlis'e 23 yılda 76,2 milyar liralık yatırım yaptı. 3 sosyal hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 2017'den bu yana 57 bin 404 haneye ziyaretler gerçekleştirdik. 9 aile destek merkezimizle kadınların mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik hizmetler veriyoruz. Sosyal hayata katılımlarını artırıyoruz. Eğitim ve danışmanlıklarla ailelerimizi güçlendiriyoruz. Çocukların sağlıklı, güvenli bir ortamda büyümelerini önemsiyoruz. Kuruluş bakımından toplamda 34 çocuğumuz var. Ailesi yanında destek verdiğimiz 1153 çocuğumuz var. Bu çocuklarımıza sosyoekonomik destek veriyoruz."