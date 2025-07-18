Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Muş'ta konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bizler şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onlarla bu yolda yürümek ve bu süreci beraber inşa etmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Programlara katılmak üzere Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile Muş'a gelen Bakan Göktaş, İl Jandarma Komutanlığı sosyal tesislerinde şehit aileleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden ve Vali Avni Çakır'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Muş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu toprakların ruhuna uygun şekilde hizmet etmeye çaba gösterdiklerini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ecdadın emanetine sahip çıktıklarını ifade etti.

Muş'un kalkınması ve gelişmesi için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik, onlarla sohbet ettik. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinde onlarla istişare ettik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu hafta aynı zamanda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası'ydı. Dolayısıyla bizler şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onlarla bu yolda yürümek ve bu süreci beraber inşa etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün Bakanlık çalışmalarını da kapsamlı değerlendirme imkanı bulduk. Yaptığımız ziyaretlerde şehirlerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, eksiklerimiz varsa tamamlamak, aynı zamanda bölgeye yönelik çalışmaları da çeşitlendirmeye gayret ediyoruz."

- "Vatandaş odaklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz" 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini ve bu kapsamda faaliyetler ve etkinlikler düzenlediklerini anlatan Göktaş, "Her şehrin kendine özgü ihtiyacı var. O yüzden saha ziyaretlerini önemsiyoruz. Buna yönelik özel çalışmalar yürütürken kuruluşlarımızın hizmet süreçlerini yerinde görüyor, çalışmalara buna göre yön veriyor, tüm hizmetleri büyük titizlikle takip ediyoruz. Vatandaş odaklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Her kesimin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarımız var. Engelli, kadın, yaşlı, çocuk, bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. Bakanlık olarak güçlü bir sosyal devlet inşa etmek için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde insan odaklı sosyal politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini, toplumun her ferdinin refahı ve huzuru için çalıştıklarını belirtti. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik hizmetleri çeşitlendirdiklerini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar pek çok hizmete imza attığımız Muş'ta, 23 yılda toplam 72,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak yatırım ve desteklerimiz 15,2 milyar lirayı buldu. 6 sosyal hizmet merkezinde vatandaşlarımıza doğrudan hizmet götürüyoruz. 2017'den bu yana toplam 78 bin 169 hane ziyareti yaptık. Eğitim ve danışmanlıklarla aileleri güçlendiriyor, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümelerini önemsiyoruz. Kuruluş bakımından toplamda 120 çocuğumuz var. Ailesi yanında destek verilen 1464 çocuğumuz bulunmakta. 2012'den bu yana sosyoekonomik destekten faydalanan çocuklarımıza toplam 273,4 milyon lira kaynak aktardık. Beş kadın kooperatifiyle kadınları güçlendiriyoruz. Engelli ve yaşlıların hayata tam ve aktif katılımlarını önemsiyoruz. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 45 engelli vatandaşımıza hizmet götürüyoruz." Muş'ta 2006'dan bu yana evde bakım yardımına 1,88 milyar liranın aktarıldığını anlatan Göktaş, kentte evde bakım hizmetinden 5 bin 104 ailenin faydalandığını ifade etti. Sistematik ve sürdürülebilir bir sosyal hizmet anlayışını önemsediklerini dile getiren Göktaş, "6 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız. 2025'te sosyal yardımlardan faydalanan 40 bin 709 hanemiz bulunmakta. 2003-2025 yıllarında sosyal yardımlara 13,4 milyar lira kaynak aktardık. 2002-2025 yılları arasında beş yatırım projemizi hayata geçirdik." dedi.

- "Aile Yılı'na özel çalışmalar hayata geçirdik" Aile odaklı çalışmaları hızlandırdıklarını, aileyi çağın tehditlerine karşı güçlendirmek, özellikle risklere karşı dirençli kılmak, aynı zamanda ailenin içinde birlik ve beraberliği korumaya yönelik projeler yürüttüklerini söyleyen Göktaş, şunları kaydetti: "Aile Yılı'nda paydaşlarımızla hareket ediyoruz. Özel sektör, belediyeler, üniversiteler, medya kuruluşlarıyla işbirlikleri yürütüyoruz. Faaliyetlerimizi farklı kategorilerde gerçekleştiriyoruz. 64'ü Muş'ta olmak üzere Türkiye genelinde 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirdik. Faaliyetlerimizin toplum nezdinde büyük bir teveccühle karşılandığını vurgulamak istiyorum. Aile yılına özel iki önemli politikayı hayata geçirdik. Bunların ilki Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Ocak'ta ilan ettiği evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiydi. 81 ile yaygınlaştırdık. Muşlu genç çiftlerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz. Doğum destek sistemimizi güncelledik. Doğum destek sistemimizi toplu şekilde ödemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar toplam 220 bin 268 annenin hesabına ödemelerini yaptık. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Muş'ta da 1830 anneye toplam 17,3 milyon liralık kaynak aktardık. 5 yıl boyunca 2. ve 3. çocuğu bu destekten faydalanacak. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aile Yılı kapsamında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."