Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri" sergisi düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:50 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri" sergisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri" sergisi açıldı.

        Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Van'ın edebi mirasını ve bu mirasın su ögesiyle kurduğu tematik ilişkiyi görünür kılmak amacıyla İl Halk Kütüphanesi'nde sergi organize edildi.

        Van Gölü'nün hem coğrafi hem de kültürel olarak bölge halkının yaşamına ve edebi üretimlerine olan etkisi üzerinden şekillenen sergide yazarlar Fekiye Teyran, Yaşar Kemal ve Ercişli Emrah'ın kaleme aldığı eserler yer aldı.

        Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği kültürel sergi, 20 Temmuz'a kadar açık olacak.

        Ziyaretçi Ahmet Aksoy, arkadaşlarıyla sergiye geldiğini, Ercişli Emrah'ın şiirlerini çok beğendiğini söyledi.

        Gizem Uğurlu ise serginin dikkat çekici olduğunu belirterek "Kütüphaneye kitap vermeye gelecektim. Burayı gördüm. Her şey çok güzel. Özellikle Ercişli Emrah'ın eserlerini ve Akdamar Efsanesi'ni çok beğendim." dedi.

        Almira Antika da sergide farklı yazarların eserlerinin bulunduğunu ifade ederek, "Kitap okumayı sevdiğim için sergiye geldim. Birbirinden güzel eserler var. Böyle kültürel etkinliklerin yapılması çok güzel." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kaymakam Gilan'a "hayırlı olsun" ziyareti
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kaymakam Gilan'a "hayırlı olsun" ziyareti
        Ayanis Kalesi'nde savaş aletlerinin bulunduğu odaların sırrı araştırılıyor
        Ayanis Kalesi'nde savaş aletlerinin bulunduğu odaların sırrı araştırılıyor
        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi için anma tören düzenlendi
        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi için anma tören düzenlendi
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Muş'ta konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Muş'ta konuştu:
        Van'da kurulan "Çocuk Köyü" çocukların eğlence alanı oldu
        Van'da kurulan "Çocuk Köyü" çocukların eğlence alanı oldu
        Şarkıcı Özgün Uğurlu, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Şarkıcı Özgün Uğurlu, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi