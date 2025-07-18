MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kaymakam Gilan'a "hayırlı olsun" ziyareti
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güngöralp ve yönetim kurulu üyeleri, İpekyolu Kaymakamı Gilan'ı ziyaret etti.
Gilan'a görevinde başarılar dileyen Güngöralp, ilçenin gelişimi ve refahı için yapılacak her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.
Kaymakam Gilan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güngöralp ve beraberindekilere teşekkür etti.
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