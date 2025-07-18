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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kaymakam Gilan'a "hayırlı olsun" ziyareti

        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:55 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:55
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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kaymakam Gilan'a "hayırlı olsun" ziyareti
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        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güngöralp ve yönetim kurulu üyeleri, İpekyolu Kaymakamı Gilan'ı ziyaret etti.

        Gilan'a görevinde başarılar dileyen Güngöralp, ilçenin gelişimi ve refahı için yapılacak her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

        Kaymakam Gilan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güngöralp ve beraberindekilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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