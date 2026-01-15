Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Erciş'te Miraç Kandili programı düzenlendi

        Van'ın Erciş ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:41 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciş'te Miraç Kandili programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce Kara Yusuf Bey Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda, Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi.

        Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Şube Başkanı Engin İşler, yaptığı konuşmada, Miraç Kandili'nin bir yükselişin adı olduğunu söyledi.

        Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken İşler, şunları kaydetti:

        "Miraç, zulme karşı adaletin, karanlığa karşı nurun, esarete karşı özgürlüğün adıdır. Bugün Gazze'de yaşananlar, ümmetin en ağır imtihanlarından biridir. Gazze'de çocuklar uykularında bombalanıyor, anneler evlatlarını enkazlardan topluyor, hastaneler, okullar, ibadethaneler hedef alınıyor. Bu, artık bir çatışma değil, apaçık bir zulümdür, bir insanlık suçudur. Gazze yalnız değildir. Kudüs sahipsiz değildir. Dualarımız Gazze ile kalbimiz Filistin ile duruşumuz adaletledir."

        Programa, Kaymakam Murat Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Van'da diş problemi yaşayan kişi, Kızılayın desteğiyle sağlığına kavuştu
        Van'da diş problemi yaşayan kişi, Kızılayın desteğiyle sağlığına kavuştu
        Van'da kadın hastanın kalbindeki 4 santimlik kitle zorlu ameliyatla çıkarıl...
        Van'da kadın hastanın kalbindeki 4 santimlik kitle zorlu ameliyatla çıkarıl...
        Van'da yüksek riskli hasta başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu Kalpteki 4...
        Van'da yüksek riskli hasta başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu Kalpteki 4...
        Van'da diş problemi yaşayan kişi, Kızılay'ın desteğiyle sağlığına kavuştu
        Van'da diş problemi yaşayan kişi, Kızılay'ın desteğiyle sağlığına kavuştu
        Van'da etkili olan kar ulaşımı aksattı
        Van'da etkili olan kar ulaşımı aksattı
        'Güneşin kenti' Van, Türkiye'nin temiz enerji üssü olma yolunda
        'Güneşin kenti' Van, Türkiye'nin temiz enerji üssü olma yolunda