Erciş'te Miraç Kandili programı düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce Kara Yusuf Bey Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda, Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi.



Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Şube Başkanı Engin İşler, yaptığı konuşmada, Miraç Kandili'nin bir yükselişin adı olduğunu söyledi.



Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken İşler, şunları kaydetti:



"Miraç, zulme karşı adaletin, karanlığa karşı nurun, esarete karşı özgürlüğün adıdır. Bugün Gazze'de yaşananlar, ümmetin en ağır imtihanlarından biridir. Gazze'de çocuklar uykularında bombalanıyor, anneler evlatlarını enkazlardan topluyor, hastaneler, okullar, ibadethaneler hedef alınıyor. Bu, artık bir çatışma değil, apaçık bir zulümdür, bir insanlık suçudur. Gazze yalnız değildir. Kudüs sahipsiz değildir. Dualarımız Gazze ile kalbimiz Filistin ile duruşumuz adaletledir."



Programa, Kaymakam Murat Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

