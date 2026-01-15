Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da kadın hastanın kalbindeki 4 santimlik kitle zorlu ameliyatla çıkarıldı

        Kalp rahatsızlığı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne başvuran 56 yaşındaki Kadriye Tefiye'nin kalbindeki 4 santimlik kitle zorlu ameliyatla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:45
        Nefes darlığı ve parmaklarda morarma şikayetiyle hastaneye başvuran 6 çocuk annesi Tefiye'nin, Kalp Merkezi'nde yapılan kontrolün ardından ameliyatına karar verildi.

        Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahisi Uzm. Dr. Tahir Olgaç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 2 buçuk saatlik ameliyatla 56 yaşındaki hastanın kalbinde tespit edilen 4 santimlik kitle çıkarıldı.

        Başarılı geçen ameliyatın ardından servise alınan Tefiye'nin tedavisi sürüyor.

        Dr. Olgaç, gazetecilere, zor ve riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kardiyoloji ve kalp cerrahisi ekibi olarak konsey kararıyla hastanın ameliyatına karar verdiklerini belirten Olgaç, "Hastamız 56 yaşında, morbid obezdi. Aynı zamanda ileri KOAH'ı bulunan ve akciğer damarlarına pıhtı atan bir hastamızdı. Bu durumun sebebini araştırılırken kardiyoloji ve göğüs hastalıkları bölümleri arasında sürekli takip edilmekteydi. Yapılan tetkikler sonucunda hastamızın kalbinin sağ tarafında yaklaşık 4 santimlik bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine ameliyat etmeye karar verdik." dedi

        Ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Olgaç, şunları kaydetti:

        "Kalbin sağ tarafındaki kitleyi, kalbi durdurmadan kardiyopulmoner bypass altında, kalp çalışır vaziyetteyken sağ atriyumdan çıkardık. Aynı zamanda akciğerine giden damarlara endarterektomi dediğimiz pıhtı temizleme işlemini uyguladık. İşlem sonrasında hastamız aynı gün yoğun bakımda uyandı, bilinci açıldı ve kendine geldi. Ekstübe edildi ve genel durumu gayet iyiydi. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Hastamız ameliyat öncesine kıyasla nefes darlığı şikayetinin yüzde 70-80 oranında geçtiğini ifade etti. Daha sonra servis sürecinde aynı şekilde takiplerimizi sürdürdük."

        Ameliyat sonrası iyi hissettiğini ifade eden Tefiye ise "Nefes alamıyordum, yürüyemiyordum. Ellerim, parmaklarım, yüzüm morarıyordu. Şimdi Allah'a şükür çok iyiyim. Tahir hocadan Allah razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

