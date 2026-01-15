Gürpınar'da "Kadın Taziye Evi ve Kur'an Kursu" binasının açılışı yapıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan "Kadın Taziye Evi ve Kur'an Kursu" binası törenle hizmete açıldı.



Otbiçer Mahallesi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Kasım Demir'in yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.



Kaymakam Yasin Erdem, hizmetin mahalle sakinleri için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Otbiçer Mahallesi Muhtarı Ahmet Şerifoğlu da desteklerinden dolayı Kaymakam Erdem'e teşekkür plaketi takdim etti.



Açılış törenine, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Semih Gümüşbaş, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu ile mahalle sakinleri katıldı.

