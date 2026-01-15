Habertürk
        Van Haberleri

        Gürpınar'da "Kadın Taziye Evi ve Kur'an Kursu" binasının açılışı yapıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan "Kadın Taziye Evi ve Kur'an Kursu" binası törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:48
        Gürpınar'da "Kadın Taziye Evi ve Kur'an Kursu" binasının açılışı yapıldı
        Van'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan "Kadın Taziye Evi ve Kur'an Kursu" binası törenle hizmete açıldı.

        Otbiçer Mahallesi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Kasım Demir'in yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Kaymakam Yasin Erdem, hizmetin mahalle sakinleri için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Otbiçer Mahallesi Muhtarı Ahmet Şerifoğlu da desteklerinden dolayı Kaymakam Erdem'e teşekkür plaketi takdim etti.

        Açılış törenine, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Semih Gümüşbaş, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu ile mahalle sakinleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

