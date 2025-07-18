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        Van'da kurulan "Çocuk Köyü" çocukların eğlence alanı oldu

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında kurulan "Çocuk Köyü"nde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:48
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        Van'da kurulan "Çocuk Köyü" çocukların eğlence alanı oldu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında kurulan "Çocuk Köyü"nde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor.

        Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan ve birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve birçok etkinliğin yapıldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlıyor.

        Palyaço, pandomim, illüzyonist gösterileri, balon katlama ve şişme kaydıraklar ile gönüllerince eğlenen çocuklar, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlarla sosyal becerilerini geliştiriyor.

        "Arkeopark", "Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi", "Aselsan" ve "Ali Baba'nın Çiftliği" gibi etkinlik alanlarında eğlenirken öğrenme fırsatı yakalayan çocuklar, "Baby Shark", "Rafadan Tayfa", "Maşa ile Koca Ayı", "Neşeli Dünyam" gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme şansı buluyor.

        "Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu", "Aşuk ile Maşuk" ve "Karagöz Gölge Oyunu" gibi gösterilerle geleneksel sahne sanatlarıyla da tanışan çocuklar, ayrıca Van Müzesi'nde düzenlenen "Hayal Atölyesi"nde Dr. Öğr. Gör. Elçin Telli, Doç. Dr. Emrah Pek ve Öğr. Gör. Emre Koç'un rehberliğinde kil hamuruyla hayal dünyalarını şekillendiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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