Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Şarkıcı Özgün Uğurlu, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Özgün Uğurlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Özgün Uğurlu, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Özgün Uğurlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.

        İpekyolu ilçesindeki Van Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Uğurlu, binlerce hayranıyla buluştu.

        Ünlü sanatçı, "İstiklal", "Tatil", "İnsaf" gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra Türk pop müziğinin seçkin eserlerini de yorumladığı konserinde Vanlılara müzik ziyafeti sundu.

        Uğurlu, şarkılarına gece boyunca eşlik eden hayranlarına teşekkür ederek, "Bana unutulmaz bir gece yaşattınız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Van'da kurulan "Çocuk Köyü" çocukların eğlence alanı oldu
        Van'da kurulan "Çocuk Köyü" çocukların eğlence alanı oldu
        Van'da "4. Gezi ve Fotoğraf Günleri" başladı
        Van'da "4. Gezi ve Fotoğraf Günleri" başladı
        Van'da durdurulan kamyonette 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
        Van'da durdurulan kamyonette 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
        Van'da 122 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 122 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel el sanatları tanıtılıyor
        Van Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel el sanatları tanıtılıyor
        Van'daki "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sürüyor
        Van'daki "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sürüyor