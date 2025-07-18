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        Van'da "4. Gezi ve Fotoğraf Günleri" başladı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde düzenlenen "4. Gezi ve Fotoğraf Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:11
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        Van'da "4. Gezi ve Fotoğraf Günleri" başladı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde düzenlenen "4. Gezi ve Fotoğraf Günleri" başladı.

        Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü akademisyenlerince yerleşkede kurulan bahçede, lavanta, ekinezya, sarı kantaron, ölmez otu, melisa, civan perçemi ile kekik, ada çayı ve nane gibi bitkiler yetiştiriliyor.

        Bahçe, tanıtım amacıyla her yıl düzenlenen "Gezi ve Fotoğraf Günleri" kapsamında ise fotoğraf ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. Etkinliğe katılanlar, farklı bitkilerin bulunduğu bahçede gezinti yapıyor, rengarenk çiçeklerin arasında fotoğraf çekiyor.

        Türkçe öğrenmek için farklı ülkelerden Van'a gelen 14 öğrenci de ekinezya, civanperçemi ve lavantaların yetiştirildiği bölümü gezdi.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, AA muhabirine, bu yıl etkinliği Van Kültür Yolu Festivali'ne denk getirdiklerini söyledi.

        Tunçtürk, "Bahçemizi bugünlere hazırlamak için 25 stajyer öğrencimizle yoğun çalışma yürüttük. Yaklaşık 20 dönümlük arazide 300 farklı bitki yetiştirdik. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Van Gölü kıyısında, mavi ve yeşilin ortasında fotoğraf çekiyor. Güzel bir anı oluyor. İlimize gelen misafirleri buraya davet ediyoruz." dedi.

        Bahçeye yoğun ilgi gösterildiğini anlatan Tunçtürk, "Yunus Emre Enstitüsü tarafından üniversitemizde açılan yaz okuluna katılan yabancı öğrencileri ağırladık. Bahçemiz, kent ekonomisine ve turizme önemli katkı sunuyor. Turizmcilerden, gezi programları ve aktivitelere bahçemizin de dahil edilmesini istiyoruz. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum. Etkinliğimiz 1 Ağustos'a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

        - "Güzel bir deneyim yaşadık"

        Gürcistan'dan yaz okuluna katılan Mariam Shulaia ise Van'ı çok güzel bulduğunu dile getirdi.

        Shulaia, "Yaklaşık 10 gündür buradayız. Türkiye'ye daha önce gelmiştim fakat Van hakkında bilgim yoktu. Güzel bir deneyim oldu. Program kapsamında Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'ni gezdik. Çok güzeldi. Fotoğraf çektik, çiçek topladık. Kokuları çok güzeldi. Memnun kaldık. Yunus Emre Enstitüsü ile Van YYÜ çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

        İranlı Rozhina Sheykholeslami de Van'da güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Bahçeyi ziyaret ettik. İnsan sağlığı için birçok türden bitki yetiştiriliyor. Fotoğraflar çektik. Çok eğlendik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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