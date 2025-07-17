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        Van'da durdurulan kamyonette 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

        VAN'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında kerestelerin altında gizlenmiş 82 kilogram skunk ile 40 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:20
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        Van'da durdurulan kamyonette 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
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        VAN'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında kerestelerin altında gizlenmiş 82 kilogram skunk ile 40 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Gürpınar ilçesinde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, kamyonetin kasasındaki kereslerin altında gizlenmiş 82 kilogram skunk ile 40 kilo 500 gram metamfetamin olmak üzere 122 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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