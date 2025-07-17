Van Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel el sanatları tanıtılıyor

"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde açılan atölyelerde geleneksel el sanatları tanıtılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen festivalin 2025'teki yedinci durağı Van'da birçok alanda etkinlik yapılıyor.

Van Müzesi'nde açılan atölyede, Van kilimi, filografi, çini, kaligrafi, keçe, ayakkabı ve ebru sanatı tanıtılırken, bu alanlardaki eserler de sergileniyor.

Atölyeleri ve sergileri ziyaret eden kent sakinleri, görevliler tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendiriliyor.

Sanatçılardan Elvan Şahar, AA muhabirine, festival kapsamında kentin kültürel ve tarihi eserlerinin gün yüzüne çıktığını söyledi.

Sergiye yoğun katılım olduğunu ifade eden Şahar, "Bez bebeklerimize kentin kültürel kıyafetlerini giydiriyoruz. Doğaya duyarlı ve organik malzemelerden bez bebek yapıyoruz. Her bebeğimize Van'ın ilçelerine ait yöresel kıyafetler dikiyoruz. Festivalimiz dolu dolu geçiyor, inanılmaz bir katılım var. Geçen yıl da katılmıştık. Bu yıl Bakanlığımız tekrardan festivalde bizlere yer verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Keçe sanatçısı Necmiye Tekin ise festival kapsamında geleneksel el sanatlarının daha fazla değer kazandığını belirtti.

Keçe sanatının tarihinin çok eski olduğunu anlatan Tekin, "Maalesef gelecek nesillere aktarılmasında sıkıntılar oldu ve unutulmaya yüz tutmuştu. Bakanlığımızın festivalleri sayesinde keçe sanatımızı tekrardan canlandırıyoruz. Bu sene bizi tekrar davet ettiler. Bakanlığımız bizi çok mutlu etti, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Atölyeleri ailesiyle ziyaret eden Halil Önler, "Müze alanında açılan diğer bölümleri de gezdik. Şimdi geleneksel el sanatları sergisini gezme fırsatı bulduk. Çok ilham verici bir sergiydi." ifadelerini kullandı.