Van'daki "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sürüyor

Van'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 2025 yılındaki yedinci durağı olan kentte, Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde bulunan sergiyi ziyaret edenler, ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerini inceleme fırsatı buluyor.

Sergide sanatçının gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 47 eser yer alıyor.

Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, Pablo Picasso'nun eserlerini Van'da sanatseverlerle buluşturduğu için büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

Sergiyi herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Arslan, "Bütün vatandaşlarımızı Van Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir Sergisi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum. Sergimiz ücretsiz ve hepsi birbirinden eşsiz 47 eserden oluşuyor." dedi.

Sergiyi ziyaret eden sanatseverler ise sergiyi çok beğendiklerini ve Van'a büyük bir değer kattığını ifade etti.