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        Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı

        Van'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 75 bin 950 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:17
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        Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı
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        Van'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 75 bin 950 lira bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çarşı merkezinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü.

        Dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı. Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında işlem yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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