Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı
Van'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 75 bin 950 lira bulundu.
Van'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 75 bin 950 lira bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü.
Çarşı merkezinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü.
Dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı. Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında işlem yaptı.
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