Çaldıran Kaymakamı Bakan, spor tesislerini inceledi
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçedeki spor tesislerinde incelemelerde bulundu.
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçedeki spor tesislerinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Bakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kapalı spor salonu, gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu ve semt sahasını ziyaret etti.
Tesislerde devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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