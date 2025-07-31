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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, spor tesislerini inceledi

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçedeki spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:54
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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, spor tesislerini inceledi
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        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçedeki spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Bakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kapalı spor salonu, gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu ve semt sahasını ziyaret etti.

        Tesislerde devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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