Van'da yaşlılar için gezi programı düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda yaşlı vatandaşlar, Erçek Gölü kıyısındaki Flamingo Parkı'nı gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yaşlı bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla kültürel geziler yapılıyor.

Belediye ekipleri, belirli noktalardan aldıkları yaşlıları, otobüslerle Erçek Gölü kıyısındaki Flamingo Parkı'na götürdü.

Göl manzarası eşliğinde yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, bölgede yaşayan flamingo başta olmak üzere çeşitli kuş türlerini yakından gözlemleme imkanı buldu.

Etkinlikten memnun kaldığını belirten Abdulmecit Balkan, "Böyle etkinlikler bizler için çok kıymetli. Çok farklı ve güzel bir gün oluyor. Bu tür sosyal programların devam etmesini bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.