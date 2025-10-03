Van'da öğrencilerden Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na destek

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Tenzile Ana Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinlikte, kağıtlara çizdikleri Filistin bayraklarını açan öğrenciler, öğretmenleriyle İsrail aleyhine sloganlar attı.

İlahiler seslendiren, şiirler okuyan öğrencilerin Gazze halkına ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik sırasında gözyaşlarına hakim olamayan 7. sınıf öğrencisi Alperen Hamza Bayazıt, Gazze'deki kardeşleri için yüreklerinin yandığını söyledi.

Müslümanların orada büyük işkenceler gördüğünü belirten Bayazıt, "Buna karşı çıkmak ve Müslümanlara yardım etmek için bir etkinlik yaptık. Buradan bütün Türkiye'ye, hatta bütün dünyaya sesleniyoruz. Gazze için içimiz yanıyor. Yaptığımız etkinlikte gözyaşlarımı da tutamadım. Önümüze çeşitli yiyecekler gelirken oradakiler toprak yiyor. Elimizden geldiğince dualarımızı esirgemeyeceğiz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Gazze'deki ablukayı, siyonistleri Allah'ın izniyle geçeceğiz. O ablukayı kıracağız. Allah'ın izniyle mahşer günü geldiğinde Müslümanlar kazanacak. O şeytanları inşallah yeneceğiz." diye konuştu.