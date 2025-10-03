Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da öğrencilerden Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na destek

        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da öğrencilerden Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Tenzile Ana Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinlikte, kağıtlara çizdikleri Filistin bayraklarını açan öğrenciler, öğretmenleriyle İsrail aleyhine sloganlar attı.

        İlahiler seslendiren, şiirler okuyan öğrencilerin Gazze halkına ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

        Etkinlik sırasında gözyaşlarına hakim olamayan 7. sınıf öğrencisi Alperen Hamza Bayazıt, Gazze'deki kardeşleri için yüreklerinin yandığını söyledi.

        Müslümanların orada büyük işkenceler gördüğünü belirten Bayazıt, "Buna karşı çıkmak ve Müslümanlara yardım etmek için bir etkinlik yaptık. Buradan bütün Türkiye'ye, hatta bütün dünyaya sesleniyoruz. Gazze için içimiz yanıyor. Yaptığımız etkinlikte gözyaşlarımı da tutamadım. Önümüze çeşitli yiyecekler gelirken oradakiler toprak yiyor. Elimizden geldiğince dualarımızı esirgemeyeceğiz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Gazze'deki ablukayı, siyonistleri Allah'ın izniyle geçeceğiz. O ablukayı kıracağız. Allah'ın izniyle mahşer günü geldiğinde Müslümanlar kazanacak. O şeytanları inşallah yeneceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar

        Benzer Haberler

        Vanlı genç kurduğu çiftlikte Yeni Zelanda ırkı etlik tavşan yetiştiriyor
        Vanlı genç kurduğu çiftlikte Yeni Zelanda ırkı etlik tavşan yetiştiriyor
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van merkezli 4 ilde dolandırıcılara yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
        Van merkezli 4 ilde dolandırıcılara yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
        Mezranın "tek öğrencisi" Hasret, sınıf arkadaşlarına kavuştu
        Mezranın "tek öğrencisi" Hasret, sınıf arkadaşlarına kavuştu
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Van'da "1. Uluslararası Van Sosyal Bilimler Sempozyumu" başladı
        Van'da "1. Uluslararası Van Sosyal Bilimler Sempozyumu" başladı