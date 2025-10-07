Van'daki okullarda Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi

Van'daki birçok okulda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Gazze halkına yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Okullarda bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, velilerin de desteğiyle hazırladıkları ürünleri satışa sundu.

Kermeslerden elde edilen gelirin toplanarak Gazze'deki insanlara yardım amacıyla ilgili kurumlara teslim edileceği belirtildi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, AA muhabirine, Gazze konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla hemen hemen bütün okullarda etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Her zaman Gazze halkının sesi olacaklarını ifade eden Yeşilova, "Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım yaşanıyor. Maalesef bütün dünya sadece izliyor. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak için il müdürümüzün talimatıyla bütün okullarımızda Gazze'ye destek kermesleri düzenliyoruz. Etkinliklerimiz kermeslerle sınırlı kalmayacak, kompozisyon, şiir ve benzeri etkinlikler düzenlenecek." dedi.

Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Abdülselam Şahin ise dünyanın her yerinde İsrail'e tepkilerin olduğunu belirtti.

Şahin, "Tüm dünyada nasıl Filistin'deki çocukların öldürülmesine yönelik tepkiler veriliyorsa biz de okul olarak bu tepkimizi ve dayanışmamızı göstermek istedik. Hiçbir ülke ve toplum çocukların ölümüne kayıtsız kalamazdı, biz de okul olarak kayıtsız kalmadık. Dünyanın her tarafındaki çocuklar için aynı duyarlılığı gösteriyoruz, bugün Filistin'deki çocuklar için bir aradayız. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bugün insanlığın ortak vicdanının yansımasını gösteriyorlar." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Kader Dağtekin ise "Filistin'deki çocukları, kadınları ve şehit düşen insanları düşündükçe buradaki kermes basit gelebilir fakat amacımız tarafımızı belli etmekti. Burada küçük de olsa destek vermek bizi gururlandırıyor. Hiçbirimizin oraya gitme imkanı yok. Biz de burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.