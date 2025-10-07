Vanlı öğrenciler "Gazze" koreografisi oluşturdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler, saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulundu.

Bazı öğrenciler de "Gazze" koreografisi oluşturdu.

Bu kapsamda sınıflarında Filistin bayrakları çizen öğrenciler, bunları okulun bahçesinde açtı.

İlçedeki Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu'nda "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenlendi.

