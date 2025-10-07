Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin'e destek için yürüdü

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:53 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:03
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin'e destek için yürüdü
        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Van YYÜ Rektörlüğü öncülüğünde organize edilen programda, akademisyenler ve öğrenciler "Van YYÜ ailesi olarak Gazze'de devam eden zulme sessiz kalmamak için yürüyoruz" sloganıyla Edebiyat Fakültesi önünde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, "Çocuklar ölürken susulmaz", "İsrail terör örgütüdür", "Çocuklar ölürken dünya neden sessiz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırım var", "İnsan insana karşı nasıl bu kadar acımasız olur dede", "Gazze direnişini selamlıyoruz" ve "Bebeklerimizin çığlıkları duyulmadı, donarak öldüler" yazılı dövizlerle merkezi yemekhane binasına kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hasan Akkaya, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde büyük bir zulüm yaşandığını söyledi.

        İsrail'in saldırılarında yaklaşık 70 bin Filistinlinin şehit olduğunu, on binlercesinin yaralandığını, şehirlerin yerle bir edildiğini belirten Akkaya, şunları kaydetti:

        "Elleri, bacakları kopan çocuklar, vahşice öldürülen insanlar, gözleri önünde evlatlarını yitiren anneler, yaşlı, savunmasız babalar, savaşın ortasında açlığa ve ölüme terk edilen Gazze halkı ne yazık ki yeteri kadar gündem olmadı. Bu vahşete karşı sessiz kalmak insanlığa ihanettir. Bütün bu acılara rağmen, Gazze teslim olmadı. Tarihin gördüğü en ağır kuşatmalar altında bile direnişin onurunu korudu. İsrail’in her gün işlediği savaş suçları karşısında Batılı bazı devletlerin sessizliği, hatta bu zulme verdikleri dolaylı destek, insanlığın kara lekesidir."

        Gazze'nin onurlu direnişini desteklediklerini ifade eden Akkaya, "Gerçek barış, adaletin ve özgürlüğün sağlanmasıyla mümkündür. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan filoları, insanlığın onurudur. Bu filolar, sadece gıda ya da ilaç değil adalet, umut ve vicdan taşımaktadır. Bizler buradan, Gazze'ye giden her vicdanlı insanın yanında olduğumuzu, bu filolara destek verdiğimizi yüksek sesle ilan ediyoruz." diye konuştu.

        Duanın edilmesiyle sona eren programa Van YYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Görmez ve Prof. Dr. Cemil Göya da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

