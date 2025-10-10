Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Atlı jandarma timi Tendürek Dağı eteklerinde devriyede

        Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı tim, Tendürek Dağı bölgesinde ve yaylalarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 20:03 Güncelleme: 10.10.2025 - 20:03
        Atlı jandarma timi Tendürek Dağı eteklerinde devriyede
        Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı tim, Tendürek Dağı bölgesinde ve yaylalarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, atlı jandarma timi, bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı eteklerinde ve yaylalarda devriye görevi yapan atlı tim, yaban hayatının korunmasına da katkı sunuyor.

        Jandarma personeli, devriye sırasında karşılaştıkları çobanlar ve yöre sakinleriyle sohbet ediyor, kitap ve hediyeler veriyor.

