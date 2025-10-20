Van'da 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yürütüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Ekim'de düzenlenen operasyonda durdurulan minibüste arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
