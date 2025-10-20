Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:34 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:34
        Van'da 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yürütüldü.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Ekim'de düzenlenen operasyonda durdurulan minibüste arama yapıldı.

        Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

