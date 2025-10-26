Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailelerine ulaştırıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu, Van'ın Gürpınar ilçesindeki iki şehit ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:31 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:31
        "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailelerine ulaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu, Van'ın Gürpınar ilçesindeki iki şehit ailesine teslim edildi.

        AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ilıkan ve beraberindeki partililer, 1987'de Diyarbakır'da şehit olan İsmail Kapan'ın ailesini Çakınlı Mahallesi'nde, 2015'te Iğdır'da şehit olan polis memuru Haluk Varlı'nın ailesini de Yukarı Kaymaz Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

        Şehit yakınlarına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim eden Ilıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyap Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu iletti.

        Ilıkan, "Terörsüz Türkiye" sürecini toplumun tüm kesiminin sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu şehit ailelerine ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Ilıkan, şunları kaydetti:

        "Sürekli sahadayız. Ev ev dolaşarak vatandaşlarımızla bir araya geliyor, taleplerini dinliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' sürecini anlatıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Kadınlarımız, gençlerimiz, emekçilerimiz süreci destekliyor. Herkes sürecin devam etmesini, annelerin ve babaların evlat acısı yaşamamasını istiyor. Şehit ailelerimizi yalnız bırakmıyor, her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz."

