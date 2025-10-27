Habertürk
        Van Haberleri

        Muradiye Şelalesi sonbaharın renklerine bürünen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

        Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, sonbahar renklerinin bir arada görülebildiği doğasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:05
        Muradiye Şelalesi sonbaharın renklerine bürünen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
        Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, sonbahar renklerinin bir arada görülebildiği doğasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

        Bendimahi Çayı'nda yaklaşık 20 metre yükseklikten akan ve manzarasıyla turistlerin ilgisini çeken şelale ve çevresi, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

        Çevresindeki ağaçların sararmasıyla sonbaharın tüm renklerinin görülebildiği şelalenin bulunduğu alana gelenler, güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntülüyor.

        İşletme sahibi Ramazan Çoksu, AA muhabirine, şelalenin doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancıların uğrak yerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Ziyaretçilerin sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarının görülebildiği manzarayı görüntülediğini belirten Çoksu, şunları kaydetti:

        "Şelalenin çevresi sonbaharın renklerine büründü. Ağaçlardan dökülen yapraklar doğanın rengiyle bütünlük oluşturdu. Her mevsim ayrı bir doğal güzelliğe bürünen şelaleyi ziyaret edenler, burayı cep telefonlarıyla fotoğraflıyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz."

        Denizli'den gelen Büşra Ay ise şelalenin manzarasına hayran kaldığını ifade ederek, "Şelalenin sonbaharda çok güzel olduğunu duyduk. Arkadaşlarımla gezmeye geldim. Manzarayı fotoğrafladık. Buradaki güzellikleri herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

