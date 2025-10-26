Çaldıran Kaymakamı Bakan'dan şehit ailelerine ziyaret
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Bakan ve beraberindeki kurum müdürleri, Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde şehit Muzaffer Aladağ, şehit Mehmet Aladağ, şehit İhsan Taş ve şehit Haki Taş'ın aileleriyle bir araya geldi, taleplerini dinledi.
Bakan, şehit ailelerinin acılarına ortak olduklarını, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıktıklarını ifade etti.
Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bakan'a teşekkür etti.
Daha sonra Yaşkütük Karakolunu ziyaret eden Bakan, askerlerle sohbet etti, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Parmaksız'dan bilgi aldı.
