Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'da jandarma ekiplerince ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:21 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da jandarma ekiplerince ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.​​​​​​​

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karlıyayla Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız yarı otomatik yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca ve şarjörü ile 44 fişek bulundu.

        Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Altyol Mahallesi yakınlarında gerçekleştirdikleri yol kontrolünde bir araçta 1230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Van'da silah ele geçirildi
        Van'da silah ele geçirildi
        Çaldıran'da bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Çaldıran'da bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
        TESKOMB Süphan Ortaokulu'ndan korfbolda şampiyonluk gururu
        TESKOMB Süphan Ortaokulu'ndan korfbolda şampiyonluk gururu
        Çatak'ta çatı yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
        Çatak'ta çatı yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
        Muradiye'de 2. kitap okuma yarışması ödül töreni düzenlendi
        Muradiye'de 2. kitap okuma yarışması ödül töreni düzenlendi
        Adnan Oktar'ın da kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde tahliye hareketliliğ...
        Adnan Oktar'ın da kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde tahliye hareketliliğ...