MHP Van il teşkilatından İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nu ziyaret etti.

MHP Van İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Güngöralp ve beraberindekiler, Çandıroğlu'yla makamında bir araya geldi.

Güngöralp, Çandıroğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek kentteki eğitim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çandıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güngöralp ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette, eğitim alanında yapılabilecek iş birlikleri ve Van'ın eğitimine katkı sağlayacak projeler ele alındı.