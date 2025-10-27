Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        VAN YYÜ ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında iş birliği protokol imzalandı.

        Giriş: 27.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:37
        VAN YYÜ ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında iş birliği protokol imzalandı.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde düzenlenen programda, hazırlanan protokol Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel tarafından imzalandı.

        Şevli, öğrencilerin sadece akademik yönleriyle değil kişisel, sosyal ve girişimci yönlerinin de gelişmesine katkı sunmak istediklerini söyledi.

        Protokol kapsamında öğrencilerinin alanında uzman ve tanınmış kişilerden eğitim alacağını belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Gençlerimiz sadece sınıflarda akademik bilgi edinmekle kalmayacak, dünya ve Türkiye vizyonunu kavrayacak, girişimcilik ve kişisel gelişim alanlarında donanım kazanacak. Sürekli Eğitim ile Uzaktan Eğitim Merkezlerimizin aracılığıyla farklı sertifika programları düzenliyoruz. TÜGVA ile işbirliğimizde öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetler gerçekleştirilecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Karagüzel ise gençlerin sorunlarıyla ilgilendiklerini, taleplerini dinleyerek çözüm yolları aradıklarını ifade etti.

        Sosyal, akademik ve kültürel alanlarda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Karagüzel, "Biliyoruz ki günümüz dünyasında iyilerle kötüler arasında bir mücadele var. Biz de bu noktada bir iyilik hareketi oluşturuyoruz. Bu hareket, gençliğe dair iyi ve güzel olan ne varsa sahipleniyor, destekliyoruz. Bu yaklaşımımızı İhtisas Akademisi ile somutlaştırdık. Projemizi 5 yıl önce başlattık. Üniversitelerimizin desteğiyle kurumsal bir yapı kazandı. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye her zaman hazırız." diye konuştu.

        Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Cemil Göya ile Prof. Dr. Aydın Görmez, TÜGVA Van İl Başkanı Hamza Sığınç ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

