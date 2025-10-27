VAN YYÜ ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında iş birliği protokol imzalandı.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde düzenlenen programda, hazırlanan protokol Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel tarafından imzalandı.

Şevli, öğrencilerin sadece akademik yönleriyle değil kişisel, sosyal ve girişimci yönlerinin de gelişmesine katkı sunmak istediklerini söyledi.

Protokol kapsamında öğrencilerinin alanında uzman ve tanınmış kişilerden eğitim alacağını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz sadece sınıflarda akademik bilgi edinmekle kalmayacak, dünya ve Türkiye vizyonunu kavrayacak, girişimcilik ve kişisel gelişim alanlarında donanım kazanacak. Sürekli Eğitim ile Uzaktan Eğitim Merkezlerimizin aracılığıyla farklı sertifika programları düzenliyoruz. TÜGVA ile işbirliğimizde öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetler gerçekleştirilecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim."