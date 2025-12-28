Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da polisler çocuklarla kar topu oynadı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde trafik polisleri ile çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 19:37 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da polisler çocuklarla kar topu oynadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın İpekyolu ilçesinde trafik polisleri ile çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

        İskele Caddesi'nde görevli trafik polisleri, kar yağışının ardından kaldırımda oyun oynayan çocuklara eşlik etti.

        Polisler ile çocukların birbirlerine kar topu atarak eğlendiği anları çevredeki bazı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

        Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan polisler, daha sonra onlara sarılarak görevlerine döndü.

        Polislerle çocukların gülümseten görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi (6)
        Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi (6)
        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi (5)
        Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi (5)
        Van'da kar tatili
        Van'da kar tatili
        Van'da kar yağışı AKOM'da anlık takip ediliyor
        Van'da kar yağışı AKOM'da anlık takip ediliyor
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da partisinin il kongresine...
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da partisinin il kongresine...