        Van Haberleri

        Van'da kar yağışı AKOM'da anlık takip ediliyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışını Afed Koordinasyon Merkezinden (AKOM) anlık olarak izleyerek olumsuzluklara müdahale edilmesini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:21
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren AKOM'da özellikle kent merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklar kameralarla sürekli kontrol ediliyor.

        Bu kapsamda, risk tespit edilen noktalara ilişkin bilgiler ilgili birimlere aktarılarak gerekli müdahalelerin yapılması sağlanıyor.

        AKOM koordinasyon ekibi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve VASKİ ile diğer ilgili birimlerle koordineli çalışarak kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çaba gösteriyor.

