        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

        Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:13
        Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı
        Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

        Kentte gece başlayan kar, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Kar nedeniyle Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi ile Eski Van Şehri'ndeki tarihi cami ve yapılar karla kaplandı.

        Karla kaplanan Van Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

