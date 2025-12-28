Habertürk
        Van Haberleri

        VEDAŞ ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen elektrik arızalarını gidermeye çalışıyor

        Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşullarında yüksek gerilim hatlarındaki arızaları gidermek için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:41 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:41
        VEDAŞ ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen elektrik arızalarını gidermeye çalışıyor
        Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşullarında yüksek gerilim hatlarındaki arızaları gidermek için çaba gösteriyor.

        VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede, vatandaşların kesintisiz enerji kullanımının sağlanması için çalışma yürütülüyor.

        VEDAŞ Dağıtım Direktörü Pervin Acar, zorlu kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde enerji arzında meydana gelen aksaklıkları kısa sürede gidermeye çalıştıklarını söyledi.

        Bölgedeki tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını belirten Acar, "Yüksek kesimlerde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolların ulaşıma kapandığı kırsal bölgelerde enerji nakil hatlarında arızalar meydana gelmiştir. Yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi amacıyla 750 personel ve 165 araçla sahada görev yapıyoruz." diye konuştu.

        Yüklenici firma personelinin de desteğiyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Acar, şunları kaydetti:

        "Kar araçlarımız ve iş makinelerimizle sahadayız. Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen arıza onarım çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülmektedir. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini gözeterek enerji arzını en kısa sürede yeniden sağlamaktır. Valilikler, belediyeler ve Karayolları ekipleriyle koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapalı yolların açılmasıyla bu bölgelere hızlı şekilde ulaşım sağlamayı hedefleyen ekiplerimiz hazır bekletilmektedir. Vatandaşlarımızdan, olumsuz hava koşulları süresince kopmuş iletkenlere yaklaşmamalarını ve yaşanan arızaları Alo 186 Çağrı Merkezi ile 0538 655 28 28 hattından bildirmelerini rica ediyoruz."

