Van'da gümrük kaçağı sigara, alkollü içki ve gıda ürünleri ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 1090 paket sigara,15 litre bandrolsüz alkollü içki, 225 kilogram gıda ürünleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoşab Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde gümrük kaçağı 1090 sigara,15 litre bandrolsüz alkollü içki, 225 kilogram gıda ürünleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.S. hakkında adli işlem yapıldı.
