Van'da 51 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 275 gram skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Öncüler Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 51 kilo 275 gram skunk ele geçirildi.
