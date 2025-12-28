Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 51 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 275 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:15 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 51 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 275 gram skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Öncüler Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 51 kilo 275 gram skunk ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Van'da gümrük kaçağı sigara, alkollü içki ve gıda ürünleri ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı sigara, alkollü içki ve gıda ürünleri ele geçirildi
        Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Van'da arazide 51 kilo skunk ele geçirildi
        Van'da arazide 51 kilo skunk ele geçirildi
        Van'da 51 kilo skunk ele geçirildi
        Van'da 51 kilo skunk ele geçirildi
        Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (3)
        Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (3)
        Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdü...
        Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdü...