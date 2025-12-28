Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da partisinin il kongresine katıldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, partisinin Van İl Kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:17 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da partisinin il kongresine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, partisinin Van İl Kongresine katıldı.

        Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan BBP Van İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde konuşan Alfatlı, Anadolu insanının iktidara uzanan eli olma gayesiyle kurulmuş bir siyasi parti olduklarını söyledi.

        Alfatlı, Büyük Birlik Partisi'nin duruşuyla, bugüne kadar yaptığı siyasetiyle nerede bir mazlum varsa onun yanında, nerede bir zalim varsa onun da karşısında duran bir siyasi parti olduğunu belirtti.

        Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Alfatlı, "Enflasyonun ve ekonomik sıkıntıların birinci derece sorumlusu fahiş fiyatlarla adeta insanımızın kanını emen spekülatörlerdir. Bunlarla da sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

        Bu vatanda bir ve beraber yaşama iradesini ortaya koyduklarını ifade eden Alfatlı, şöyle devam etti:

        "İnşallah bu cennet vatanda bir ve beraber yaşamaya devam edeceğiz. Kimsenin bunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. İşte bakınız, Avrupa'nın, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Kırım'da dünyanın gözü önünde yapmış olduğu zulümler ortada. O yüzden aklımızı başımıza alalım. Birliğimizi, beraberliğimizi bozacak hiçbir derin güce alet olmayalım. Anadolu coğrafyasında bizler güçlüysek Türk dünyası güçlü, İslam coğrafyası güçlü, bütün mazlumlar güçlü. Dolayısıyla bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bu oyunları yerle yeksan edeceğiz. Devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin istiklali ve istikbali noktasında tek bayrak, tek devlet, tek vatan noktasında bir ve beraber olacağız."

        Yeniden BBP Van İl Başkanı olan Ahmet Sami Pele ise inandıkları yolda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Kongreye MKYK üyeleri Ahmet Ulupınar ve Uğur Karaca, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Alfatlı, BBP Hakkari İl Başkanı Sinan Yördem ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Van'da kar yağışı AKOM'da anlık takip ediliyor
        Van'da kar yağışı AKOM'da anlık takip ediliyor
        Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı
        Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı
        Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (4)
        Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (4)
        VEDAŞ ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen elektrik arızalarını gidermeye...
        VEDAŞ ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen elektrik arızalarını gidermeye...
        Van'da kaçak sigara, alkol ve gıda ürünü ele geçirildi
        Van'da kaçak sigara, alkol ve gıda ürünü ele geçirildi
        Van'da 51 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 51 kilo 275 gram uyuşturucu ele geçirildi