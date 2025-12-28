Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Habertürk
        Van Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:33 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:33
        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

