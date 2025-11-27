Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Başkale Kaymakamı Erdoğan, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi

        Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Kitap Van Projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:37
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
        Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Kitap Van Projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

        Erdoğan, ilçede kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projede öne çıkan öğrencileri, makamında kabul etti.

        Sohbet ettiği öğrencilere ödül veren Erdoğan, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

