Stat:VanAtatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Harun Terin, Mehmet Dura
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen (72 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Medeni Bingöl, Regis, Traore (Dk. 53 Emir Bars), Jevsenak, Mehmet Maniş (Dk. 72 Batuhan Kör), Erdem Seçgin, Jefferson, Cedric, Vlachomitros (Dk. 77 Hasan Bilal)
Serikspor: Erten Ersu, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Bilal Ceylan, Marcos Silva, Kerem Şen (83 Şahverdi Çetin), Serkan Emrecan Terzi, Amaral (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Şeref Özcan (68. Sami Gökhan Altıparmak), Berkovskiy (90+3 Sertan Taşqın)
Goller: Dk. 49 Berkovskiy (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Medeni Bingöl, Dk. 56 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 9 Gotsuk, Dk. 22 Bilal Ceylan, Dk. 66 Martynov (Serikspor)
VAN
