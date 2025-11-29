Habertürk
        Stat:VanAtatürk

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Harun Terin, Mehmet Dura

        İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen (72 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Medeni Bingöl, Regis, Traore (Dk. 53 Emir Bars), Jevsenak, Mehmet Maniş (Dk. 72 Batuhan Kör), Erdem Seçgin, Jefferson, Cedric, Vlachomitros (Dk. 77 Hasan Bilal)

        Serikspor: Erten Ersu, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Bilal Ceylan, Marcos Silva, Kerem Şen (83 Şahverdi Çetin), Serkan Emrecan Terzi, Amaral (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Şeref Özcan (68. Sami Gökhan Altıparmak), Berkovskiy (90+3 Sertan Taşqın)

        Goller: Dk. 49 Berkovskiy (Serikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Medeni Bingöl, Dk. 56 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 9 Gotsuk, Dk. 22 Bilal Ceylan, Dk. 66 Martynov (Serikspor)

        VAN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

